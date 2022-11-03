Авиарейсы из Хабаровска массово переносятся

Авиарейсы из Хабаровска массово переносят Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

Международный аэропорт Хабаровск предупредил пассажиров о переносе нескольких рейсов, которые должны были вылететь сегодня из краевой столицы. Из-за плохой погоды в пункте прибытия рейс НИ417 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Чумикан задерживается. Вылет ожидается 3 ноября в 10:40. Авиакомпании также перенесли время вылета по направлениям:

- HZ5652 Хабаровск - Иркутск (ожидаемое время отправления 3 ноября 18:40);

- 2G2305 Хабаровск - Ноглики (вылет запланирован на 4 ноября в 8:00).

Еще один рейс перенесли из-за позднего прибытия самолета в аэропорт. Борт S76336 Хабаровск - Иркутск отправится в полет сегодня в 12:40.

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