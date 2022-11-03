Центральный район Хабаровска празднует 85-летие
Фото: Администрация Хабаровска
85-й день рождения Центрального района Хабаровска отметят в Городском дворце культуры. В честь юбилея 3 ноября в 16:00 пройдет праздничный концерт. Жители краевой столицы смогут посмотреть его прямую трансляцию.
- История района началась одновременно с историей краевой столицы, когда первые жители будущего города 31 мая 1858 года ступили на дикий берег скалистого Амурского утеса, - рассказали в администрации Хабаровска.
Сегодня Центральный район - это административный, экономический, исторический и культурный центр не только города, но и всего края. Здесь живут 16% всех хабаровчан, расположены любимые места отдыха: площади, памятники, театры, скверы и парки, фонтаны и пруды.
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