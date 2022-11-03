Губернатор Хабаровского края поручил разобраться с последствиями плохой погоды Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Вместе с циклоном на Хабаровский край обрушились снегопад и сильный ветер. Сильнее всего похолодание ощутили жители северных районов и Охотского побережья. Из-за сильных порывов ветра на этих территориях произошли обрывы проводов, из-за чего жители остались без света.

- Прошу глав муниципалитетов быстро реагировать на коммунальные аварии, вызванные непогодой, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Спустя несколько часов после небольшого снегопада, в Хабаровске произошли десятки ДТП, выстроились многочасовые пробки, взлетели цены на такси. Глава региона обратил внимание администрации города на то, что к вопросу расчистки дорог нужно подойти тщательней.

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