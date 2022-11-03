Такси подорожало в два раза в Хабаровске из-за снегопада Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Снегопад, парализовавший Хабаровск и нарушивший движение по дорогам города 3 ноября, традиционно повлиял и на стоимость услуг такси. Как и всегда во время прихода циклона, цены на поездки моментально взмывают вверх, и добраться из пункта А в пункт Б теперь можно за гораздо большую сумму.

По данным агрегаторов такси, уехать из центра города в первый микрорайон вечером 3 ноября можно минимум за 460 рублей. Еще накануне поездка стоила чуть больше 200 рублей. Более того, дожидаться заказанную машину пассажирам придется на порядок дольше обычного.

Напомним, утро 3 ноября началось в Хабаровске с множества аварий, серьезных пробок и коллапсов на дорогах. Гололедица стала причиной столкновения 12 транспортных средств в одном из районов города. Власти пообещали, что к утру ситуация будет улажена, общественный транспорт выйдет на маршруты в штатном режиме.

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