Олег Ильюк рассказал о том, что объединяет жителей Хабаровского края Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

День народного единства отмечают в России с 2005 года. Государственный праздник стал красной датой календаря. История его началась в далеком 1612 году. Именно 4 ноября русский народ объединился, чтобы изгнать из Москвы польских интервентов. Ополчение, которое возглавили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, штурмом взяли гарнизон Речи Посполитой в Китай-Городе. Предводители состояли в разных социальных кругах, но объединились и повели за собой весь народ, который отбросил разногласия и забыл о различиях, чтобы побороть общего врага.

Единство и сплоченность русского народа не раз позволяли одержать победу над врагами. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в последующих конфликтах.

— Россия всегда была многонациональной страной. Я часть своей службы провел в Советском Союзе, а часть — в России. Что в Афганистане, что в других точках наши люди никогда не делились на национальности. Рука об руку шли украинцы, русские, белорусы, узбеки, таджики, армяне, грузины. После выхода в запас я начал работать в учебных заведениях, занимался военной патриотикой, кадетскими классами. В моем классе были и узбеки, и таджики, и армяне — все национальности. Никогда мы их не делили, — сказал Олег Ильюк, ветеран боевых действий, руководитель патриотического клуба «Журавли».

В России проживает больше 190 народов. У каждого из них своя культура и традиции. Но всех объединяет принадлежность к России и желание процветания страны. Сплоченность людей направлена на развитие государства и сохранение его суверенитета. В условиях тотальной русофобии важно, чтобы каждый житель страны ощущал единство в борьбе с украинским неонацизмом, вместе с другими работал на благо Отчизны и для защиты ее национальных интересов.

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