Билеты на рейсы из Хабаровска в Москву подорожают с 1 января

Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» поднимают цены на билеты «Хабаровск – Москва» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Перелет из Москвы в Хабаровск подорожает на 5% с 1 января 2023 года.

Добраться из Хабаровска в Москву на самолете компании «Россия» можно будет за 15 050 рублей вместо 14 300 (цена станет выше не 5,25%), а полет на борту судна «Аэрофлота» обойдется в 17 100 вместо 16 250 рублей (5,23%). Если оплатить билеты сразу в две стороны, то путешествие обойдется дешевле – 25 тысяч у «России» и 28 тысяч у «Аэрофлота». Новые цены указаны на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Между тем, в авиакомпании "Аэрофлот" пояснили, почему были вынуждены пойти на такой шаг:

- "Аэрофлот" c 2015 года по собственной инициативе и за свой счет реализует социальную программу «плоских тарифов», направленную на обеспечение доступности полетов в самые удаленные регионы страны. С ноября 2019 года стоимость «плоских тарифов» не менялась. Текущее изменение связано с необходимостью частичной компенсации возросшей себестоимости оказания услуг. Вместе с тем ценовое предложение Аэрофлота на самые длинные перелеты внутри страны – в города Дальнего Востока – по-прежнему остается сниженным и доступным для жителей региона. Аэрофлот с большим вниманием относится с задаче обеспечения связанности регионов и мобильности населения, - подчеркнули в комментарии kp.ru представители авиакомпании.

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