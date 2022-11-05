Разворотило самосвалы: два КамАЗа лоб в лоб врезались в Магадане

Авария произошла напротив дома №10 по Речной улице. Фото: ГИБДД по Магаданской области

В Магадане врезались два самосвала и легковушка. ДТП случились днем, 5 ноября. Двое человек попали в больницу.

Авария произошла напротив дома №10 по Речной улице. 21-летний водитель КамАЗа ехал в сторону Транспортной, не справился с управлением и вылетел на «встречку». В этот момент здесь мчался другой самосвал. Столкновение было неминуемо: два самосвала жестко врезались друг в друга.

- После 18-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» совершил наезд на впереди идущий автомобиль КамАЗ. В результате ДТП 21-летний и 45-летний водители самосвалов получили телесные повреждения. Медицинская помощь им оказана на месте происшествия, - прокомментировали в ГИБДД по Магаданской области.

По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.