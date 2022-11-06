Футболисты «СКА-Хабаровск» сыграют с «Шинником» сороковой матч Фото: клуб "СКА-Хабаровск"

В Хабаровске 6 ноября состоится сороковой матч между командами «СКА-Хабаровск» и «Шинник» из Ярославля. Как сообщает пресс-служба клуба, матч пройдет в рамках 17-го тура Мелбет-Первой лиги по футболу сезона 2022/23. Начало воскресной игры в 17:00.

Как отметили в клубе, соперники встречались на поле уже 39 раз. Из них 15 раз выиграли хабаровские спортсмены, девять игр закончились ничьей, и еще 15 побед было у Ярославля.

Последний матч между соперниками состоялся 30 августа 2020 года. Хабаровские спортсмены победили со счетом 2:1.

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