Катеньку спасли: в ЕАО сотрудники МЧС сняли с башни застрявшую кошку Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области спасатели вновь пришли на помощь застрявшему животному. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, в этот раз кошку вызволяли с высокой водонапорной башни. О том, что питомец попал в неприятную ситуацию сообщила хозяйка, которая пыталась сама спасти любимицу, но не смогла.

Происшествие случилось в микрорайоне Сопка в Биробиджане. Как выяснилось, кошка Катя уже четыре дня сидит на башне. Хозяйка пыталась взобраться по лестнице, но сорвалась и упала. Спасатели приехали и сняли кошку с крыши, затем, отдали животное хозяйке, и уехали обратно. Сейчас с кошкой все в порядке.

Спасатели периодически приезжают на подобные вызовы. Недавно они вызволяли кошку, которая застряла между двумя зданиями. С животным все в порядке.

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