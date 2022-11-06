Катеньку спасли: в ЕАО сотрудники МЧС сняли с башни застрявшую кошку
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
В Еврейской автономной области спасатели вновь пришли на помощь застрявшему животному. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, в этот раз кошку вызволяли с высокой водонапорной башни. О том, что питомец попал в неприятную ситуацию сообщила хозяйка, которая пыталась сама спасти любимицу, но не смогла.
Происшествие случилось в микрорайоне Сопка в Биробиджане. Как выяснилось, кошка Катя уже четыре дня сидит на башне. Хозяйка пыталась взобраться по лестнице, но сорвалась и упала. Спасатели приехали и сняли кошку с крыши, затем, отдали животное хозяйке, и уехали обратно. Сейчас с кошкой все в порядке.
Спасатели периодически приезжают на подобные вызовы. Недавно они вызволяли кошку, которая застряла между двумя зданиями. С животным все в порядке.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru