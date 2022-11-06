Уволокла в наглую: хабаровчанка украла куртку за 35 тысяч рублей из спортивного магазина Фото: Александр ГЛУЗ

В Хабаровске местная жительница пришла в магазин спортивной одежды и украла там куртку стоимостью около 35 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, преступление быстро раскрыли, товар вернули владельцу.

- В полицию обратился представитель спортивного гипермаркета. Со слов заявителя, злоумышленница под видом покупательницы похитила куртку из торгового зала и скрылась в неизвестном направлении. Ущерб составил 35 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Полицейские задержали 33-летнюю хабаровчанку. Раньше она уже привлекалась к ответственности за кражу и хранение наркотиков. Теперь она находится под подпиской о невыезде. На нее завели уголовное дело по статье «Кража».

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