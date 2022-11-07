Алексей Дмитриев из Хабаровска вошел в тройку лучших водителей автобусов Фото: Администрация Хабаровска

За звание лучшего водителя автобуса боролись 70 человек. Им предстояло пройти теоретические и практические испытания. После этапа, где участники доказали свое знание ПДД, им нужно было продемонстрировать мастерство вождения. Они выполнили задания на скоростное маневрирование, «змейку», заезд в гараж, прошли маршрут повышенной сложности.

Победителей конкурса выбирали в трех категориях: малого, среднего и большого класса. В первой победителями стали Петр Колмыков из Ейска, Сейтмемет Куриков из Анапы и Александр Бардаков, также из Ейска. Лучшими водителями автобусов среднего класса стали Евгений Степаненко, Андрей Бурнос и Дмитрий Ярошевич.

Призерами в категории автобусов большого класса оказались Алексей Дмитриев из Хабаровска, Олег Барабанов и Марина Саушкина.

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