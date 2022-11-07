Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл кировскую «Родину» Фото: Правительство Хабаровского края

На арене «Ерофей» состоялся матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. За победу сражались хабаровский «СКА-Нефтяник» и кировская «Родина». Все игры между этими командами в течение семи лет заканчивались победой наших спортсменов. За это время они сыграли 12 матчей. Игра закончилась со счетом 11:1 в пользу хабаровчан.

- Чемпионат Суперлиги в этом году проводится среди 14 команд. Дебютант соревнований - уфимский «Кировец», выступавший в прошлом сезоне в Высшей лиге. Соревнования пройдут в два этапа: первый закончится в феврале, а после этого по системе плей-офф определят победителя, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Ранее глава региона Михаил Дегтярев поставил перед нашей командой задачу выиграть все основные трофеи в хоккее с мячом. Пока спортсмены с этим справляются. В этом году на их счету уже Кубок и Суперкубок России.

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