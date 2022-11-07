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НовостиОбщество6 ноября 2022 23:22

Унижение и насилие: нападение на полицейского обернулось сроком для жителя Колымы

Мужчина приговорен к колонии за нападение на полицейского в Магаданской области
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчина приговорен к колонии за нападение на полицейского в Магаданской области

Мужчина приговорен к колонии за нападение на полицейского в Магаданской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отделение полиции доставили 32-летнего жителя поселка Армань. Мужчина был задержан за дебош в подъезде жилого дома. Несогласный с обвинением, он схватил полицейского и попытался повалить его на пол. Вместе с этим мужчина оскорбил представителя правопорядка, задев его честь и достоинство.

- За применение насилия и оскорбление представителя власти на мужчину завели уголовное дело. Материалы передали в суд для рассмотрения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

С учетом имеющейся непогашенной судимости мужчину приговорили к 3,5 года колонии строгого режима. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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