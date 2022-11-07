Преподаватель хабаровского вуза перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Очередной звонок из «банка» на этот раз получила преподаватель одного из вузов Хабаровска. Мошенники придерживались стандартной схемы.
- Неизвестный человек позвонил женщине и представился работником финансовой компании. Мужчина сказал, что на имя клиентки аферисты оформили кредит, а чтобы его аннулировать, нужно взять встречный заем, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Хабаровчанка общалась с аферистами четыре дня. В результате она оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет». Собеседник пригрозил ей уголовным делом, если она расскажет об их разговоре и выдаст коммерческую тайну. Уже скоро женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По статье «Мошенничество» завели уголовное дело. Преступника разыскивают.
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