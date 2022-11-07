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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 1:59

Преподаватель хабаровского вуза перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей

Аферисты «обрабатывали» жертву четыре дня
Александра ЯВИЩЕНКО
Преподаватель хабаровского вуза перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей

Преподаватель хабаровского вуза перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной звонок из «банка» на этот раз получила преподаватель одного из вузов Хабаровска. Мошенники придерживались стандартной схемы.

- Неизвестный человек позвонил женщине и представился работником финансовой компании. Мужчина сказал, что на имя клиентки аферисты оформили кредит, а чтобы его аннулировать, нужно взять встречный заем, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Хабаровчанка общалась с аферистами четыре дня. В результате она оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет». Собеседник пригрозил ей уголовным делом, если она расскажет об их разговоре и выдаст коммерческую тайну. Уже скоро женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По статье «Мошенничество» завели уголовное дело. Преступника разыскивают.

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