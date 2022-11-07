Преподаватель хабаровского вуза перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной звонок из «банка» на этот раз получила преподаватель одного из вузов Хабаровска. Мошенники придерживались стандартной схемы.

- Неизвестный человек позвонил женщине и представился работником финансовой компании. Мужчина сказал, что на имя клиентки аферисты оформили кредит, а чтобы его аннулировать, нужно взять встречный заем, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Хабаровчанка общалась с аферистами четыре дня. В результате она оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет». Собеседник пригрозил ей уголовным делом, если она расскажет об их разговоре и выдаст коммерческую тайну. Уже скоро женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По статье «Мошенничество» завели уголовное дело. Преступника разыскивают.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.