Стащил всю выручку из кассы: мужчина ограбил магазин здорового питания в Хабаровске

Мужчина украл 170 тысяч рублей из кассы магазина в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летний работник магазина здорового питания решил, что только зарплаты ему мало, и запланировал ограбление своего работодателя. Уйдя с работы, он спустя время вернулся к торговому павильону. Молодой человек отключил охранную систему, проник в магазин и вытащил деньги из кассы. Всего он забрал около 170 тысяч рублей.

- Украденную выручку мужчина успел потратить на свои цели. Известно, что раньше он уже привлекался за грабеж. Вот и теперь на него завели новое уголовное дело за кражу, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии. С него взяли подписку о невыезде до конца расследования.

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