Михаил Дегтярев: Мы пригласим жителей Хабаровского края к обсуждению проекта новой набережной

Губернатор Хабаровского края оценил эскиз нового участка набережной Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

В Хабаровске разрабатывают проект набережной, цель которого - объединить южную и центральную части города. Губернатор края Михаил Дегтярев оценил эскиз нового участка от речного вокзала до ТЦ «Броско Молл» протяженностью 1,8 километра.

- Проект набережной включен в соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.рф». Его мы подписали на площадках ВЭФ-2022 в присутствии зампреда Правительства России Дмитрия Чернышенко. Мы обязательно пригласим жителей края к обсуждению вопросов касательного этого объекта, - сказал Михаил Дегтярев.

Обновленная набережная станет двухуровневой велопешеходной зоной. Первый уровень - это существующая береговая линия с обзорными площадками и смотровыми биноклями. Второй - мосты с видом на Амур, дублирующие прогулочный маршрут. Будут обустроены зоны отдыха для детей, семей, молодежи. Работы планируют начать осенью 2023 года.

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