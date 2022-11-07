Четырехлетняя девочка разбилась при падении из окна в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Несчастный случай произошел на улице Белорусской в Хабаровске. Четырехлетний ребенок разбился, выпав из окна многоэтажного дома. В этот момент дома находилась 33-летняя мать и 18-летний дядя девочки.

Как пишут новостные паблики, женщина пошла в душ и попросила дядю малышки присмотреть за ней. Молодой человек включил ребенку мультики на смартфоне, а сам ненадолго вышел из комнаты. Когда он вернулся, девочки нигде не было. В комнате было открыто окно. Дядя выглянул вниз и увидел лежащую на асфальте племянницу.

Девочка умерла до приезда скорой помощи. По словам соседей, случившаяся трагедия - несчастный случай. Семья ребенка была благополучной.

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