Ремонт дворов по нацпрограмме продолжается в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
Еще один объект по программе «1000 дворов» сдали на этих выходных в Ванино по переулку Тихому, 5.
- Это последняя территория, ремонт которой был запланирован на этот год в поселке. На открытие пригласили аниматоров, для детей провели конкурсы, устроили танцы и развлекательную программу, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Во дворе появилась детская площадка с качелями, городками и резиновым покрытием. Вокруг двора брусчаткой выложили дорожки для катания на самокатах. Появился спортивный уголок с баскетбольным кольцом и небольшим спорткомплексом. Для взрослых поставили лавочки-качели с навесом. Территорию двора озеленили, установили уличное освещение.
Напомним, что ранее открыли двор возле дома №4 по Молодежной. Рядом с ним также открылась современная спортплощадка, на которую был выделен грант в размере полутора миллионов рублей.
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