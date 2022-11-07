Коммунальщики Хабаровска быстро справились с аварией в поселке Горького
Фото: Администрация Хабаровска
После аварии на трубопроводе, которая произошла 6 ноября в поселке Горького, работникам коммунальной службы пришлось восемь часов работать над устранением течи. Местные жители оставались без воды все это время.
- На Жуковского, 4 прорвало чугунный водовод диаметром 600 миллиметров. Его пришлось перекрыть. На трубе обнаружена большая трещина. На устранении аварии был задействован экскаватор, три самосвала и две аварийные бригады, - рассказали в администрации Хабаровска.
Сотрудники «Водоканала» закончили работы только чрез восемь часов. К раннему утру 7 ноября водовод был запущен.
- Самое важное, чтобы не было наледи на дороге, пешеходных переходах и тротуарах. Благоустройство после ремонта нужно провести сегодня же, - сказал Сергей Кравчук, мэр города.
Сейчас рабочие восстанавливают нарушенное в процессе ремонта дорожное покрытие на улице Жуковского. Сегодня движение по этой дороге будет восстановлено.
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