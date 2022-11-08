Хабаровчанин не дал пенсионерке перевести мошенникам полмиллиона рублей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровске мужчина стал свидетелем странного телефонного разговора и в результате отговорил пенсионерку переводить крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина понял, что 85-летняя женщина разговаривает с мошенниками, и принял меры.
Звонок женщине поступил на стационарный телефон. Ей сообщили, что счет взламывают, деньги необходимо обезопасить - снять и перевести на другие счета.
Женщина сказала, что сама не может ехать в силу возраста, на что мошенники отправили за ней автомобиль и свозили в банк, где женщина сняла деньги. Затем ее привезли в салон сотовой связи, чтобы она перевела деньги на счета обманщиков.
В салоне странное поведение посетительницы заметил сотрудник. Он расспросил женщину и определил, что это мошенничество. Затем он вызвал полицию. Водитель был таксистом и выполнял заказ. По факту происшествия завели уголовное дело. Бдительного хабаровчанина наградили благодарственным письмом.
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