Хабаровчанин не дал пенсионерке перевести мошенникам полмиллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске мужчина стал свидетелем странного телефонного разговора и в результате отговорил пенсионерку переводить крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина понял, что 85-летняя женщина разговаривает с мошенниками, и принял меры.

Звонок женщине поступил на стационарный телефон. Ей сообщили, что счет взламывают, деньги необходимо обезопасить - снять и перевести на другие счета.

Женщина сказала, что сама не может ехать в силу возраста, на что мошенники отправили за ней автомобиль и свозили в банк, где женщина сняла деньги. Затем ее привезли в салон сотовой связи, чтобы она перевела деньги на счета обманщиков.

В салоне странное поведение посетительницы заметил сотрудник. Он расспросил женщину и определил, что это мошенничество. Затем он вызвал полицию. Водитель был таксистом и выполнял заказ. По факту происшествия завели уголовное дело. Бдительного хабаровчанина наградили благодарственным письмом.

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