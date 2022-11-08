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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 22:20

Хабаровчанин не дал пенсионерке перевести мошенникам полмиллиона рублей

За бдительность мужчине вручили благодарственное письмо
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровчанин не дал пенсионерке перевести мошенникам полмиллиона рублей

Хабаровчанин не дал пенсионерке перевести мошенникам полмиллиона рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске мужчина стал свидетелем странного телефонного разговора и в результате отговорил пенсионерку переводить крупную сумму денег. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, мужчина понял, что 85-летняя женщина разговаривает с мошенниками, и принял меры.

Звонок женщине поступил на стационарный телефон. Ей сообщили, что счет взламывают, деньги необходимо обезопасить - снять и перевести на другие счета.

Женщина сказала, что сама не может ехать в силу возраста, на что мошенники отправили за ней автомобиль и свозили в банк, где женщина сняла деньги. Затем ее привезли в салон сотовой связи, чтобы она перевела деньги на счета обманщиков.

В салоне странное поведение посетительницы заметил сотрудник. Он расспросил женщину и определил, что это мошенничество. Затем он вызвал полицию. Водитель был таксистом и выполнял заказ. По факту происшествия завели уголовное дело. Бдительного хабаровчанина наградили благодарственным письмом.

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