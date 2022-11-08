Школьникам в ДНР передали подарки от детей из Хабаровского края Фото: пресс-служба Росгвардии

Школьники и преподаватели из Комсомольска-на-Амуре собрали и передали ученикам в ДНР подарочные наборы. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, посылку передали ребятам из Горловки сотрудники ОМОН «Ураган». В наборах были сувениры, печатная продукция, а также видеофильмы, созданные учениками из Хабаровского края.

- По просьбе руководства школы и учеников передаю эту посылки из рук в руки. Мы с ней проделали большой путь через всю страну. Всегда приятно видеть счастливые лица детей, которые искренне поддерживают друг друга и стремятся к подобному формату общения, - сказал офицер Росгвардии.

В ответ школьники передали флаг ДНР, его доставят в специальном портфеле с символикой СВО. Подарок символичный - недавно в республике праздновали День флага. Черный цвет на полотне символизирует уголь, чернозем и плодородие Донбасса, синий - волю и воду моря, а красный - кровь, пролитую за победу.

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