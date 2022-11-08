Второй этап Всероссийской школьной олимпиады стартовал в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября стартовал второй этап Всероссийской школьной олимпиады для учеников 7-11 классов, которые хорошо справились со школьным туром. Участниками в этот раз станут 22 тысячи детей. Они проверят свои знания по 22 предметам. Первой пройдет олимпиада по физике, а последней - по русскому языку.

- Муниципальные туры пройдут в общеобразовательных школах. Задания передают в школы по защищенным каналам связи, бланки распечатывают в присутствии участников, а в аудиториях установлено видеонаблюдение, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Победители и призеры второго этапа получат приглашение на региональный этап, который состоится в январе 2023 года. После этого весной школьники поборются за победу на всероссийском уровне.

Все, кто успешно справится со всеми этапами Всероссийской олимпиады, смогут поступить в любой вуз без вступительных экзаменов. В регионе выпускники школ из числа победителей и призеров последнего этапа олимпиады ежегодно награждаются премией имени генерал-губернатора Гродекова в размере 100 тысяч рублей.

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