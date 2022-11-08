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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:33

Условный срок и огромный штраф: экс-начальника подразделения РЖД осудили за взятку

Суд Хабаровска вынес приговор за взятку бывшему начальнику структурного подразделения РЖД
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд Хабаровска вынес приговор за взятку бывшему начальнику структурного подразделения РЖД

Суд Хабаровска вынес приговор за взятку бывшему начальнику структурного подразделения РЖД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд вынес приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника структурного подразделения РДЖ. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность замглавы Дальневосточной дирекции управления движением (структурное подразделение Центральной дирекции управления движением), он получил взятку в крупном размере. Мужчина действовал вместе с начальником Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций. Они получили 375 тысяч рублей от представителя ООО «Миллениум МВ», взамен организовав проезд ж/д вагонов от станции Новочугуевка до Гродеково Приморского края. А в 2017-2018 году фигурант взял 205 тысяч от главы Владивостокского центра за сокрытие ошибок, предоставление льгот и преимуществ по службе.

- Во время предварительного следствия с подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы по уголовному делу были переданы в Центральный районный суд для рассмотрения, - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также ему назначили штраф в размере 3,8 миллиона рублей. В течение трех лет ему нельзя занимать должности в госорганах и других структурах, связанные с руководящими обязанностями.

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