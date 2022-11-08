Условный срок и огромный штраф: экс-начальника подразделения РЖД осудили за взятку

Суд Хабаровска вынес приговор за взятку бывшему начальнику структурного подразделения РЖД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд вынес приговор по делу о взяточничестве в отношении бывшего начальника структурного подразделения РДЖ. По данным следствия, в 2018 году, занимая должность замглавы Дальневосточной дирекции управления движением (структурное подразделение Центральной дирекции управления движением), он получил взятку в крупном размере. Мужчина действовал вместе с начальником Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций. Они получили 375 тысяч рублей от представителя ООО «Миллениум МВ», взамен организовав проезд ж/д вагонов от станции Новочугуевка до Гродеково Приморского края. А в 2017-2018 году фигурант взял 205 тысяч от главы Владивостокского центра за сокрытие ошибок, предоставление льгот и преимуществ по службе.

- Во время предварительного следствия с подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы по уголовному делу были переданы в Центральный районный суд для рассмотрения, - рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также ему назначили штраф в размере 3,8 миллиона рублей. В течение трех лет ему нельзя занимать должности в госорганах и других структурах, связанные с руководящими обязанностями.

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