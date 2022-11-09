Умные остановки установят на улицах Хабаровска Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2021 году мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил программу обновления остановочных павильонов, которая предполагала монтаж умных остановок. Уже в этом году в администрации города сказали, что от этой идеи пришлось отказаться из-за вандалов, которые портят дорогие конструкции.

- Поскольку все умные остановки ломают, монтаж новых подобных павильонов не имеет смысла. Вместо них будут установлены простые упрочненные конструкции, - сказала еще в мае Ирина Фастовец, представитель администрации Хабаровска.

Теперь же вопрос закупки умных остановок снова открыт.

- В текущем году планируется только закупка остановочных павильонов. Они будут установлены по линии Муравьева Амурского - Карла Маркса, - рассказали «КП» - Хабаровск» в управлении дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

В этом году появления умных остановок в городе можно не ждать. Если их действительно закупят, то установят, скорее всего, после холодов.

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