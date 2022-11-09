Ледяной ветер поднимется в Хабаровске 10 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 10 ноября не порадует жителей. В четверг ожидается похолодание до нулевых температур днем и до -6 ночью. К холодному воздуху присоединится ледяной ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Во всех районах Хабаровского края погода 10 декабря преподнесет сюрприз в виде снега. Исключения - Хабаровский, Нанайский, Советско-Гаванский, Ванинский и Охотский районы. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду также ожидается на территории всего региона.

На юге края днем будет от +2 до -3, а ночью от -3 до -8. В центре столбик термометра покажет ночью от -15 до ноля, а днем от -9 до +3. На севере ожидается похолодание ночью до -18, а днем воздух местами прогреется до ноля.

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