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НовостиОбщество9 ноября 2022 23:35

Воспитанники хабаровского детсада стали кадетами

Ребятам вручили почетные знаки «Юный кадет»
Александра ЯВИЩЕНКО
Воспитанники хабаровского детсада стали кадетами

Воспитанники хабаровского детсада стали кадетами

Фото: Администрация Хабаровска

В одном из детсадов Хабаровска прошла праздничная церемония посвящения ребят в кадеты. Воспитанникам старшей группы «Крепкий орешек» сада №202 юнармейцы экономической гимназии вручили почетные знаки «Юный кадет». Ребят поздравили и провели для них показательное выступление.

- Для детей был организован небольшой концерт. Выступление прошло при участии церемониального отряда барабанщиков и группы развертывания флага, - рассказали в администрации Хабаровска.

На мероприятие пришли почетные гости: председатель Совета ветеранов Краснознаменной Амурской флотилии и ВМФ Виктор Петров, представители управления и центра развития образования краевой столицы.

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