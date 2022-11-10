Фиктивный больничный: врачу грозит срок за проданную справку в Хабаровском крае

Суд вынесет приговор терапевту за фиктивный больничный лист в Хабаровском крае
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
60-летний терапевт филиала №1 Амурской центральной районной больницы поселка Эльбан попался на получении взятки и выписке фиктивного больничного листа. В июне подозреваемый взял 15 тысяч рублей, после чего внес в электронный лист нетрудоспособности ложные сведения. Он вписал в больничный, что у 37-летнего мужчины диагностирована болезнь, освобождающая его от работы.
- На врача завели уголовное дело по статьям о служебном подлоге и получении взятки через посредника, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Уголовные дела в отношении врача и взяткодателя направлены в Амурский городской суд для рассмотрения по существу.
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