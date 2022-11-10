Сотрудники МЧС, мэрии и народные дружинники посетили частный сектор Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Участники рейда прошли по улице Сарапульской и одноименному переулку. Они поговорили с местными жителями о правилах пожарной безопасности при пользовании печью, обогревателями, газовым и электрооборудованием. Жителям рассказали, почему стоит использовать пожарные извещатели. Предупредили об опасности сбора мусора на участке и возле него.

- Мы объясняем, как защититься от пожаров зимой, даем советы, вручаем памятки, - сказала Екатерина Дунина, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники ведомств проводят проверки в разных районах города каждую неделю. Улицы выбирают по графику. На прошлой неделе была Тамбовская, сейчас - Сарапульская, на следующей будет Ташкентская.

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