Более 4,5 миллиарда рублей по пособиям выплатили семьям с детьми в Хабаровском крае

Пособия на детей в Хабаровском крае получают свыше 13 тысяч семей Фото: архив "КП"

В Хабаровском крае семьям с детьми платят ежемесячное пособие. На сегодняшний день деньги получают 13206 семей. Выплачено уже более 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка получают 13206 семей края. Она предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением третьего и последующих детей получают 11187 семей, - рассказали в минздраве.

Еще порядка тысячи семей, где родился первый ребенок, подали заявление на выплату. Кроме того, материнский капитал за второго ребенка получили почти 2,5 тысячи семей. Деньги поступают по проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В 2022 году по нему направлено 5,3 миллиарда рублей.

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