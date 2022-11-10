На патриотический форум в Хабаровский край приехали члены Союза писателей России Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровский край приехали члены Союза писателей России Николай Иванов и Михаил Щукин. Гости принимают участие в форуме «Патриотизм в России». В первый день с ними встретился глава региона Михаил Дегтярев и обсудил развитие литературы в крае. Губернатор отметил, что в крае хранят и развивают литературные традиции.

- В этом году мы отметили 150 лет со дня рождения великого писателя, русского офицера и путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева и организовали масштабный фестиваль «Арсеньев. Live». На уровне регионального правительства было принято решение сделать мероприятие ежегодным и в его рамках предусмотреть литературную часть, - сказал Дегтярев.

Он добавил, что прошел также фестиваль «Писатели родного края». Краевые авторы встретились с читателями. С творчеством познакомились порядка четырех тысяч человек. Кроме того, в крае увеличен призовой фонд конкурса имени Петра Комарова до 1 миллиона рублей.

Литературу в крае популяризируют в рамках общей стратегии развития региона. Поэтому здесь и проходит фестиваль «Патриотизм в литературе». В конце встречи губернатор поблагодарил литераторов за интерес к Хабаровскому краю.

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