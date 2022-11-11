Михаил Дегтярев рассказал о поддержке бизнеса в условиях кризиса Юрию Трутневу

Губернатор Хабаровского края рассказал о поддержке бизнеса в условиях кризиса Юрию Трутневу Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Во Владивостоке состоялось заседание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о взаимодействии власти с бизнесом полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

- Настало время, чтобы дать больше возможностей бизнесу и поддержать инициативы. Сейчас растет число резидентов ТОР, увеличиваются объемы отгружаемой продукции, почти все отрасли развиваются, - сказал Михаил Дегтярев.

Благодаря господдержке на Дальнем Востоке реализуется почти 2,8 тысячи новых инвестпроектов. Сумма инвестиций составила 2,88 триллиона рублей, что позволило создать 107,5 тысячи рабочих мест, запустить 554 предприятия.

На заседании рассмотрели планы по созданию инфраструктуры ТОР. Были поддержаны заявки 12 резидентов на инфраструктурную субсидию на сумму 10,3 миллиарда рублей.

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