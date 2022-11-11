Устроил дома схрон бензина: мужчина обокрал начальника в Хабаровском крае

Мужчина украл 300 литров бензина у начальника в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель предприятия, расположенного в районе имени Полины Осипенко, обратился в полицию. Он рассказал, что кто-то украл с территории базы 300 литров бензина марки АИ-92. Правоохранители приступили к поиску виновника. По подозрению в краже они задержали 48-летнего работника предприятия, который раньше не имел проблем с законом. Дома у мужчины обнаружили две 50-литровые канистры и одну бочку объемом 200 литров с бензином.

- У работника были ключи от склада, где хранилось топливо. Мужчина дождался, когда все сотрудники компании будут отсутствовать, сел за руль крана и погрузил емкости с горючим в грузовик, после чего отвез домой, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело. После расследования материалы передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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