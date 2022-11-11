Снос аварийных бараков продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжают снос аварийных бараков. Накануне экскаватором разрушили дом №71 А на Краснодарской, который был построен больше 100 лет назад - в 1917 году. Все его жильцы получили новое жилье, а один человек - выкупную цену помещения.

- В этом доме не раз случался пожар. Жители барака постоянно находились в опасности из-за разрушений. Угроза была и для детей, которые регулярно ходят мимо здания в рядом стоящую школу, - сказал Евгений Талушкин, главный специалист управления ЖКХ администрации Хабаровска.

Сейчас в Хабаровске расселено уже пять домов на проспекте 60-летия Октября. Жильцы еще 24 аварийных домов включены в программу и ожидают очереди. Новое жилье получили 110 семей, а до конца года планируется выдать еще 60 ключей от новых квартир.

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