Новый тип строительных свай используют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Региональный центр инжиниринга, работающий в структуре АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций», оптимизировал производство на предприятии Хабаровска, выпускающем комплектующие и оборудование для строительной отрасли. Специалисты предложили сделать обновленную 3D-модель одной из строительных свай. Она оказалась более эффективной, в отличие от тех образцов, которые есть в линейке продукции. Поэтому на предприятии запустили производство новой модели.

- Мы разработали компьютерный макет сваи, изменили размеры. Удалось вдвое уменьшить объем и в 3-4 раза вес детали, спроектировать разборный механизм. Теперь она покрыта антикоррозийным материалом. Компания получила на нее патент, - сказал Андрей Слободенюк, руководитель регионального центра инжиниринга.

Пока новую сваю выпускают в Барнауле, где для этого есть оборудование. В перспективе производитель хочет перенести производство в Хабаровский край.

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