Коров и баранов задержали сотрудники ДПС и Россельхознадзора в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники ДПС и Россельхознадзора остановили грузовик, который направлялся через реку по мосту. Внутри находились 51 корова и 16 баранов. Владелец вез скот в Хабаровск из Забайкалья для разведения и содержания. Ветеринарных документов у него при себе не было, маршрут перевозки не был согласован.

- Перемещение животных без необходимых ветеринарных документов запрещено. В противном случае это нарушение закона «О ветеринарии», - рассказали в краевом управлении Россельхознадзора.

На хозяина животных составили протокол. Также ему выдали предписание о проведении карантинных мероприятий. Контролировать его исполнение будет государственная ветеринарная служба Хабаровского края.

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