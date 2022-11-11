В Хабаровском крае создают «идеальную школу» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае приступили к созданию «идеальной школы». Регион стал одним из пилотных, где проводят апробацию этого проекта. Он носит название - «Школа Минпросвещения России». Хабаровский край принял участие в форуме, посвященном этому проекту, сообщили в правительстве края.

- По проекту в развитии единого образовательного пространства выделяются пять магистральных направлений, в центре которых стоит ученик: знание, здоровье, творчество, воспитание и профориентация. Эти направления дополняются еще тремя составляющими: учитель, школьный климат и образовательная среда, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Всего в крае 90 процентов школ участвовали в самодиагностике и проверяли, соответствуют ли они модели идеальной школы. Министерство образования теперь переформатирует работу образовательных учреждений в соответствии с эталоном этой школы, чтобы сформировать единое образовательное пространство.

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