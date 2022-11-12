Министр здравоохранения Хабаровского края ответил на вопросы о коронавирусе и вакцинации Фото: ЦУР Хабаровского края

Прямая трансляция с краевым министром здравоохранения Юрием Бойченко прошла 11 ноября в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Глава ведомства ответил на самые популярные вопросы жителей региона. Первый касался текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

- За все время пандемии у нас заболело 223 тысячи человек, а вылечился 221 житель. Летальных исходов с 2019 года – больше полутора тысяч. Сейчас лечатся 187 человек, из которых 52 в стационаре. Большая часть пациентов входит в группу риска: пожилые, с лишним весом, наследственными заболеваниями и прочим. Девять человек в реанимации. В сутки врачи края регистрируют около 30 новых случаев заражения, - сказал Юрий Бойченко.

Министр также рассказал о работе мобильных пунктов вакцинации. В Хабаровске их несколько. Кроме того, работают выездные бригады, которые обслуживают трудовые коллективы.

Юрий Бойченко добавил, что во все медучреждения края, подведомственные региональному минздраву, поступила назальная вакцина. Она подходит для ревакцинации, чтобы продлить иммунитет к вирусу. Для назального введения используется препарат «Гам-КОВИД-Вак».

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