Лучше оставаться дома: жителей Хабаровского края предупредили об опасной погоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима все сильнее намекает жителям Хабаровского края, что она совсем близко. Местами на дорогах появился гололед, поэтому водителям стоит быть максимально аккуратными при езде. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

В Хабаровске столбики термометров днем 13 ноября опустятся до -2 градусов, а ночью до - 7. Будет дуть пронизывающий северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

На юге края пройдет небольшой снег, местами будет гололед. В теплое время суток ожидается до -10 градусов, а в светлое от -5 до 0. Скорость западного ветра составит 6-11 метров в секунду.

В центральных районах – без существенных осадков, местами гололедные явления. Температура ночью от -3 до -22 градусов, днем от -10 до +2, ветер северный, северо – западный 5-14 метров в секунду.

Обильного снегопада не ожидается и не севере края. Там будет от -18 до -10 ночью, днем от -14 до -3 градусов, ветер западный 5-12 метров в секунду.

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