«СКА-Хабаровск» примет в гостях «КАМАЗ» 13 ноября Фото: Пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"

13 ноября состоится финальный домашний матч сезона для футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Дальневосточные футболисты примут в гостях «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

Матч пройдет в рамках 18-го тура чемпионата Первой лиги. Старт встречи в 11:00 по московскому времени.

На счету хабаровчан сейчас 26 очков в 17 играх. С таким результатом команда находится на седьмой строчке турнирной таблицы. Соперник занимает шестую с результатом в 27 очков за то же количество сыгранных матчей.

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