Прокуратура проверит историю об издевательствах охранника над пациенткой больницы в Комсомольске. Фото: Яндекс.Карты

Прокуратура Хабаровского края сообщила, что проверит Городскую больницу №7 в Комсомольске-на-Амуре. Там, якобы, охранник замучал до смерти поступившую после нападения пациентку.

Произошло все накануне. По поступившей в ведомство информации, пострадавшая получила травмы, став жертвой нападения в подъезде жилого дома. Женщину доставили в медицинское учреждение, но там никто не спешил оказывать ей помощь. Зато охранник, якобы, пинал ее кушетку и всевозможно оскорблял.

Вскоре состояние пациентки ухудшилось, ее доставили в реанимацию, но было поздно. Женщина умерла.

— 13 ноября в сети Интернет размещена информация о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине, доставленной в городскую больницу № 7 Комсомольска-на-Амуре. Ход проверки, проводимой правоохранительными органами, и принятие процессуального решения контролируется прокуратурой Комсомольска-на-Амуре, — сообщили в ведомстве. Пока делать какие-либо выводы об этой ситуации рано. Поэтому в прокуратуре заявили: если будут основания, в отношение виновных примут меры.

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