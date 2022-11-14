Светофор временно перестанет работать в центре Хабаровска Фото: Евгения ГУСЕВА

Светофор на пересечении улиц Пушкина и Ленина временно перестанет работать. Его будут реконструировать до конца недели. Оборудование снимут 14 ноября, а обратно установят только в пятницу, 18 числа.

- Возможно, движение несколько дней будет затруднено, особенно в часы пик. Просьба прокладывать маршрут по другим улицам, если есть такая возможность. Соблюдайте скоростной режим! - рассказали в управлении дорог и благоустройства Хабаровска.

Администрация города просит с пониманием отнестись к временным трудностям. Хабаровчанам стоит быть особенно внимательными на этом перекрестке и останавливаться перед тем, как его проехать.

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