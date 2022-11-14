Карантин на птицефабрике могут снять к концу ноября в Комсомольске-на-Амуре Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за вспышки птичьего гриппа на комсомольской птицефабрике пришлось уничтожить всех кур, заготовленное мясо и яйца. С начала эпидемии сожжено больше полумиллиона птиц и утилизировано около миллиона яиц. Дефицит продукции в Городе юности удалось перекрыть за счет поставок из Сибири и Хабаровска. Сейчас на фабрике прорабатывают план действий по восстановлению поголовья.

На племптицезаводе в Хабаровске заложили 80 тысяч инкубационных яиц, которые в будущем поступят в Комсомольск. Позже подготовят еще 85 тысяч и завезут около 140 тысяч яиц из других районов.

Ожидается, что карантин на птицефабрике снимут уже к концу ноября. Но работа на предприятии будет восстанавливаться постепенно. Выпуск продукции возобновится весной 2023 года.

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