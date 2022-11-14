Росгвардейцы задержали подозреваемого в вооруженном нападении в Хабаровском крае Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

14 ноября примерно в 11:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил информацию от полиции о розыске мужчины. Ранним утром он напал с ножом на знакомого и несколько раз ударил его, после чего сбежал. Всего за несколько часов росгвардейцам удалось найти молодого человека - 19-летнего жителя Бикина. Он был задержан в одном из домов по Высокой.

- Во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из оппонентов нанес 39-летнему знакомому несколько колотых ран в голову. Пострадавший обратился за помощью в больницу и рассказал о случившемся полиции, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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