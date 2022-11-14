Посылки для военнослужащих отправили из Хабаровска в зону СВО Фото: Правительство Хабаровского края

Из Хабаровска в зону СВО отправили гумпомощь для военнослужащих.

- Хабаровчане откликнулись на призыв поддержать наших военных. На собранные средства были закуплены сапоги, войлочные стельки, носки, газовые баллоны, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. Ветераны связали больше 900 комплектов теплых вещей, которые передали в воинскую часть в Князе-Волконском. Оттуда они будут направлены в прифронтовую зону, - сказал Павел Троценко, председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Всего было закуплено товаров на 3,5 миллиона рублей, которые собрали неравнодушные жители города. Для сбора средств был создан специальный счет, куда могли перевести деньги все желающие.

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