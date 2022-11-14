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НовостиОбщество14 ноября 2022 5:21

Хабаровчанин украл телефон у ребенка, пригрозив расправой

За это ему придется пробыть в колонии четыре года
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчанин украл телефон у ребенка, пригрозив расправой

Хабаровчанин украл телефон у ребенка, пригрозив расправой

Фото: Борис КОКУРИН

39-летний уроженец Хабаровска отобрал у девятилетнего ребенка телефон, угрожая ему расправой. Мужчина подошел к компании из четырех мальчиков и попросил у одного из них гаджет, чтобы позвонить. Ребенок отказался, после чего преступник начал угрожать ему. Испугавшись, школьник отдал телефон. Позже отец мальчика узнал о произошедшем и вызвал полицию. Похитителя задержали.

- Мужчина раньше не раз был судим. Во время расследования он признал свою вину, - рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Уголовное дело было передано в суд. Виновного приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

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