Подготовка дорог к зиме закончилась в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В конце прошлой недели в Хабаровский край пришел циклон с обильным снегопадом. В региональном минтрансе оценили работу по устранению последствий циклона удовлетворительно. В рамках подготовки дорог к зимнему сезону на участках трасс регионального значения с высоким трафиком была проведена превентивная обработка противогололедной смесью.

- В течение октября Хабаровскуправтодор вместе со специалистами краевого минтранса провел проверку готовности снегоуборочной техники. Всего в регионе подготовлено больше 150 единиц техники, в том числе автогрейдеры, экскаваторы и погрузчики. По краю сформирован необходимый запас из шести тысяч кубометров противогололедных материалов, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Контролируют работу спецтехники постоянно. Это возможно благодаря навигационной спутниковой системе.

- Составлен график дежурств. Когда идет снег, на особо опасных участках специалисты работают круглосуточно. Заключены контракты с Дальневосточным гидрометеоцентром о быстром информировании о циклонах, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Предприятие организовало круглосуточную работу ситуационного центра. Жители края могут сообщить об участках с затрудненным движением по телефону 91-80-16.

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