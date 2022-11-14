Ребенок выпал из окна в Хабаровске 13 ноября

ЧП случилось на Краснореченской улице
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели ребенка. Семилетний мальчик выпал из окна в Хабаровске 13 ноября. В этот момент дома он был один.
ЧП случилось на Краснореченской улице. По версии следствия, школьник вечером забрался на подоконник и открыл окно. Мальчик упал с высоты четвертого этажа и погиб.
Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок выпал из окна.
- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.