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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 8:53

Ребенок выпал из окна в Хабаровске 13 ноября

Следком завел уголовное дело
Александра ШОПЕНКО
ЧП случилось на Краснореченской улице

ЧП случилось на Краснореченской улице

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели ребенка. Семилетний мальчик выпал из окна в Хабаровске 13 ноября. В этот момент дома он был один.

ЧП случилось на Краснореченской улице. По версии следствия, школьник вечером забрался на подоконник и открыл окно. Мальчик упал с высоты четвертого этажа и погиб.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок выпал из окна.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.