Ребенок выпал из окна в Хабаровске 13 ноября

ЧП случилось на Краснореченской улице Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели ребенка. Семилетний мальчик выпал из окна в Хабаровске 13 ноября. В этот момент дома он был один.

ЧП случилось на Краснореченской улице. По версии следствия, школьник вечером забрался на подоконник и открыл окно. Мальчик упал с высоты четвертого этажа и погиб.

Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах ребенок выпал из окна.

- По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.