Хабаровчанин нашел кошелек с полумиллионом рублей, но забрал только 80 тысяч Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Хабаровска обратился в полицию. Мужчина рассказал, что на территории производственной базы потерял кошелек, в котором было 490 тысяч рублей. Неизвестный украл у него 80 тысяч, после чего портмоне с оставшейся суммой владельцу подбросили обратно. Правоохранители нашли подозреваемого и задержали его.

- Было установлено, что к краже причастен 31-летний сотрудник базы. У него раньше не было судимостей. Деньги он потратил на развлечения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.