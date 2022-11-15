Электронная система племенного учета начнет работу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске началось обучение зоотехников племенному учету с помощью отечественной программы «СЕЛЭКС - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах». Электронный комплекс позволяет автоматизировать расчеты и систематизацию данных.

- «СЕЛЭКС» фиксирует информацию с рождения животного: вес, рост, вакцинация, отелы и другое. На ее основе строятся прогнозы, вовремя выявляются больные особи, что идет на пользу всему стаду. Разработка используется также в Беларуси, Азербайджане, Армении и Казахстане, - сказала Анна Быкова, ведущая курса из Санкт-Петербурга.

Электронная система упрощает учет, находит и исправляет ошибки, отслеживает динамику развития хозяйства.

- Внедрение программы позволяет организовать воспроизводство стада, планировать осеменение, оценивать продуктивность. Накопленные данные образуют точный свод, а на их основе строится комплексная оценка животных. Это делает животноводство более эффективным, - сказала Алена Селезнева, представитель регионального минсельхоза.

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