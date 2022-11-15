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НовостиОбщество15 ноября 2022 3:10

Администрация Хабаровска передала угольный терминал частной компании

Жители частного сектора теперь будут покупать топливо у «ТНК-Олимп»
Александра ЯВИЩЕНКО
Администрация Хабаровска передала угольный терминал частной компании

Администрация Хабаровска передала угольный терминал частной компании

Фото: Администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска передала угольный терминал в поселке имени Горького компании «ТНК-Олимп» по концессионному соглашению. Теперь жители частного сектора, в домах которых печное отопление, будут закупать горючее у нового поставщика.

- Соглашение позволит увеличить объемы перевалки твердого топлива и нарастить производственные мощности. В Хабаровске появится современный производственный комплекс, который останется в собственности города. Цена угля для жителей не изменится, но качество его возрастет, ассортимент продукции расширится, - сказала Ольга Науменко, представитель городской администрации.

Компания продает уголь жителям краевой столицы по максимальной цене, установленной губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. 15 ноября она составляет 5 574 рублей за тонну. Купить топливо и оформить заявку на доставку можно по телефонам: 8 (4212) 46-21-17 (склад - на Горького, 59 Б) и 8 (4212) 68-68-08 (склад на Промывочной, 1а/1).

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